Phổ biến Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thi hành từ ngày 1-7

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 12 thuộc Phòng PCCC-CNCH, Công an TPHCM đã phổ biến những điểm mới, nổi bật của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV – chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2025. Đồng thời, tiểu thương cũng được phổ biến các kiến thức cơ bản về công tác PCCC-CNCH, nhận biết nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và các biện pháp phòng ngừa.

Luật PCCC-CNCH cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2025. Nguồn: Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM

Tại buổi làm việc, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, cách xử lý khi phát hiện cháy và thoát nạn an toàn trong môi trường có khói độc. Các tiểu thương được thực hành xử lý tình huống giả định, từ đó rèn luyện phản xạ và nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa rủi ro.

Dịp này, tiểu thương tại chợ Hiệp Thành cũng được hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Help 114. Đây là một trong những ứng dụng do Công an TPHCM phát triển. Qua đó, giúp người dân báo tin cháy, sự cố và truyền dữ liệu hình ảnh, video về Trung tâm chỉ huy 114 một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

Tiểu thương chợ Hiệp Thành tham dự buổi tuyên truyền về PCCC

Ông Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Quản lý chợ Hiệp Thành chia sẻ, Ban Quản lý chợ thường xuyên tổ chức những buổi tập huấn, triển khai cho tiểu thương nắm bắt, hiểu rõ kỹ năng PCCC cũng như lối thoát nạn, thoát hiểm tại chợ. Ban Quản lý chợ sẽ thành lập tổ PCCC chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

“Hiện nay, đội PCCC chợ Hiệp Thành gồm 14 người. Trong đó có tiểu thương và lực lượng bảo vệ, có mặt 24/24 tại chợ để nếu khi có sự cố sẽ xử lý ngay. Tiểu thương không được đốt vàng mã, thắp hương thờ cúng…, nếu làm sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.

Tiểu thương được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định

Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng (sinh năm 1964), chủ sạp vải lâu năm tại chợ Hiệp Thành chia sẻ, bản thân đã nhiều lần tham gia các buổi tuyên truyền về PCCC và hiện đã nắm vững những kỹ năng cơ bản để xử lý khi có sự cố xảy ra.

“PCCC là trách nhiệm chung của mỗi người, mỗi hộ kinh doanh. Sạp của tôi cũng đã trang bị bình chữa cháy mini, các thiết bị cần thiết vì đặc thù chợ đông đúc, hàng hóa lại dễ bén lửa. Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay, tôi thấy vô cùng ý nghĩa, thiết thực, giúp bà con nắm những điểm mới của Luật PCCC-CNCH có hiệu lực từ 1-7 và những công việc để kịp thời ứng phó”, bà Nguyễn Thị Minh Hoàng cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ phổ biến Luật PCCC-CNCH, kỹ năng xử lý tình huống cho tiểu thương

Thông qua chương trình, tiểu thương đã nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác PCCC-CNCH; hiểu và vận dụng tốt các tính năng, thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; đồng thời phát huy được tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Ngày 29-11-2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Luật số 55/2024/QH15). Ngày 15-5-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC-CNCH; Nghị định số 106/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC-CNCH. Cùng ngày, Bộ Công an ban hành Thông tư số 36/2025/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC-CNCH; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP cùng Thông tư số 37/2025/TT-BCA quy định về nhiệm vụ công tác PCCC-CNCH của lực lượng công an nhân dân; Thông tư số 38/2025/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác PCCC-CNCH của lực lượng công an nhân dân. Theo đó, Luật PCCC-CNCH cùng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2025.

