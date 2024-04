Bến xe, nhà ga thưa thớt khách trong dịp nghỉ lễ

Bến xe An Sương dự báo trong dịp lễ, lượt xe xuất bến đạt 102,4% so với ngày thường, đạt 79,6% so với cùng kỳ; lượt khách đạt 104% so với ngày thường và 64% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong ngày 18-4, bến xe có 310 chuyến với hơn 2.000 hành khách, lượng khách tại bến trong hai ngày 17 và 18 ước tính gần 4.800 khách.

Trong buổi sáng 18-4, tại Bến xe Miền Tây đón lượng khách nhỉnh hơn so với ngày thường. Ảnh: HẢI NGỌC

Khu vực ngồi chờ dành cho hành khách khá thưa thớt. Ảnh: HẢI NGỌC

Hành khách mua vé về các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre... Ảnh: HẢI NGỌC

Bến xe Miền Đông mới cũng xảy ra tình trạng thưa thớt, vắng khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay.

Ghi nhận tại ga Sài Gòn vào sáng cùng ngày, lượng khách mua vé lên tàu khá thưa thớt. Ảnh: HẢI NGỌC

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách ra vào nhộn nhịp nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: HẢI NGỌC

Mật độ giao thông tại khu vực dẫn vào bến xe, nhà ga, sân bay thông thoáng, các phương tiện di chuyển dễ dàng, không xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn. Ảnh: HẢI NGỌC

HẢI NGỌC