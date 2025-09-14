Đa phương tiện

Infographic / Longform

BHXH tự nguyện bổ sung nhiều quyền lợi mới – Người lao động cần biết!

SGGPO
bhxh-2025-2.jpg
bhxh-2025-3.jpg
bhxh-2025-4.jpg
bhxh-2025-5.jpg
bhxh-2025-6.jpg
bhxh-2025-7.jpg
bhxh-2025-8.jpg
TRUNG THU - Trình bày: MINH THƯ

Từ khóa

Quyền lợi mức hưởng BHXH tự nguyện theo Luật mới chế độ hưu trí tuổi nghỉ hưu nghỉ hưu khi đóng 15 năm BHXH BHYT hưởng trợ cấp một lần thai sản

