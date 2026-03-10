Đa phương tiện

Infographic / Longform

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Đơn vị bầu cử số 36

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Đơn vị bầu cử số 36

SGGP

Đơn vị bầu cử số 36 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm

1- Nguyen Thanh Binh - HDND-DV36.jpg

Giảng viên cao cấp hạng I, Trưởng Bộ môn Ứng dụng Tin học, Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

2- Nguyen van Duoc - HDND-DV36.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

3- Ho Vu Nam - HDND-DV36.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bà Điểm

Xem chi tiết

4- Le Thi Ngoc Thanh - HDND-DV36.jpg

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hóc Môn

Xem chi tiết

5-Tran Van Tuan - HDND-DV36.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

SGGP

Từ khóa

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 Đơn vị bầu cử số 36 Hóc Môn Xuân Thới Sơn Bà Điểm ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn