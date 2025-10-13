Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Kiến tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát triển trong kỷ nguyên mới

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí TRẦN LƯU QUANG, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên Báo SGGP về ý nghĩa lịch sử của nhiệm kỳ mới và những định hướng chiến lược để thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu phát triển xứng tầm, giữ vững vai trò, vị thế là cực tăng trưởng hàng đầu của khu vực và cả nước.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ TPHCM diễn ra trong bối cảnh đặc biệt chưa từng có. Đồng chí cảm nhận thế nào khi đảm nhận trọng trách Bí thư Thành ủy ở thời điểm này?

* Đồng chí TRẦN LƯU QUANG: Nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ TPHCM thật sự đặc biệt, mở ra bối cảnh phát triển chưa từng có tiền lệ. Lần đầu tiên, thực hiện chủ trương của Đảng và Quốc hội, TPHCM đã mở rộng, hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM mới chính thức vận hành từ ngày 1-7-2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi người dân đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc sáp nhập này đưa TPHCM bước sang một trang phát triển mới với quy mô lớn hơn nhiều cả về diện tích, dân số lẫn tiềm lực kinh tế. Thành phố hợp nhất hội tụ các thế mạnh đa dạng: từ nền công nghiệp sản xuất quy mô lớn, hệ thống cảng biển, logistic và trung tâm du lịch, cho đến vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục… Sự tích hợp này tạo nên không gian phát triển mới với tiềm năng, lợi thế vượt trội, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về thống nhất quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong sự gắn kết.

Bên cạnh việc mở rộng địa giới, TPHCM đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chủ trương chung của Trung ương và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Đây là một cuộc cách mạng về thể chế trong quản trị đô thị, nhằm giúp bộ máy chính quyền linh hoạt, gần dân hơn và kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Mô hình mới này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tư duy và phương thức quản lý, không thể vận hành theo lối mòn như trước đây.

"Dải lụa xanh" Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: Nguyễn Minh Tân

Rất may mắn cho nhiệm kỳ mới này, chúng ta có được khung thể chế và định hướng cởi mở hơn trước, vượt qua những rào cản về tư duy. Cụ thể, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết trụ cột rất quan trọng, cùng nhiều nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khung định hướng rất rõ nét, cởi mở hơn, cụ thể hơn. Đây là cơ sở rất quan trọng tạo hành lang thông thoáng cho thành phố phát huy tối đa tiềm năng, tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản trị, điều hành để phát triển TPHCM.

Đặc biệt, Trung ương cũng phân cấp, phân quyền rất mạnh cho TPHCM - trao cho thành phố quyền tự quyết nhiều hơn, chủ động hơn và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Tuy nhiên, với quy mô mới, tầm nhìn và khát vọng mới đặt ra cho TPHCM hiện nay, mọi việc phía trước chắc chắn không hề dễ dàng. Có thể nói, chưa bao giờ TPHCM đứng trước cơ hội lịch sử và thách thức lớn đan xen với nhau như lúc này.

Nhiệm kỳ 2025-2030, TPHCM đứng trước nhiệm vụ rất lớn, trong đó theo tôi có 2 nhiệm vụ chính. Thứ nhất, phải giữ cho mảnh đất này luôn bình yên, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là môi trường đầu tư hấp dẫn, là mảnh đất đáng sống. Thứ hai, tập trung mọi giải pháp và nguồn lực để TPHCM bứt tốc phát triển, thực sự là cực tăng trưởng của vùng và cả nước.

* Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ TPHCM sẽ tập trung vào những định hướng nào để phát triển xứng tầm, giữ vững vai trò đầu tàu cả nước và khu vực, thưa đồng chí?

* Để thực hiện khát vọng phát triển TPHCM xứng tầm, TPHCM xác định một số định hướng nhiệm vụ rất trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Trước hết là phải từng bước tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng cũ của Thành phố. Những vấn đề còn tồn tại về hạ tầng, quy hoạch, thủ tục hay các dự án kéo dài… sẽ được tập trung xử lý rốt ráo trên tinh thần đặt lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu. Chúng tôi phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành đi đôi với những giải pháp mạnh mẽ, tích cực. Mục tiêu là tạo ra một khí thế mới, không khí phấn khởi trong xã hội, để cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cảm nhận TPHCM của chúng ta đang đổi mới từng ngày và mọi người không còn phải bận lòng nhiều về những chuyện cũ kéo dài.

TPHCM chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Song song đó, một định hướng lớn khác là xây dựng sự gắn kết chặt chẽ trong toàn thành phố sau hợp nhất. Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc tạo dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau giữa các địa phương sau khi sáp nhập, hợp nhất. Sự gắn kết này phải thể hiện ở cả khía cạnh tình cảm, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, lẫn sự kết nối đồng bộ về tiềm năng, lợi thế của từng khu vực trên cơ sở kết nối đồng bộ quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội để tạo thành động lực phát triển chung.

Mỗi vùng trong thành phố hợp nhất đều có thế mạnh riêng, và khi được kết nối đồng bộ, các vùng sẽ bổ trợ cho nhau, tạo nên động lực phát triển chung mạnh mẽ hơn so với trước. Toàn thành phố rộng lớn vận hành nhịp nhàng như một thể thống nhất, vừa tận dụng tốt nhất tiềm năng từng vùng, vừa tránh tình trạng phát triển chênh lệch, cục bộ.

Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa nhân Tết Độc Lập. Ảnh: Nguyễn Văn Phụng

Thành phố sẽ tập trung nguồn lực phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn như tài chính, thương mại, công nghiệp hiện đại, logistics, dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời giữ vững và nâng tầm vị thế trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và đời sống kinh tế - xã hội, thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị, năng suất lao động và nâng cao chất lượng sống của từng người, từng nhà.

Mục tiêu cuối cùng là đưa TPHCM phát triển xứng tầm với vai trò đầu tàu, tiếp tục tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới và sự thay đổi tư duy trong cách nghĩ, cách làm. Tất cả những định hướng, nỗ lực đó sau cùng đều vì mục tiêu cao nhất là làm cho cuộc sống của người dân TPHCM ngày càng ấm no, đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn.

* Trong bối cảnh TPHCM đã ở vị thế mới, tầm nhìn mới, khát vọng mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần có tâm thế ra sao để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM và Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống nhanh nhất?

* Tôi cho rằng trước những việc khó, việc lớn chưa có tiền lệ, chúng ta càng cần có một tư duy mới, cách tiếp cận mới để giải quyết. Như tôi từng chia sẻ, đừng nghĩ chúng ta từ đâu đến, là người TPHCM gốc hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, mà mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ và hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới thống nhất, trong một không gian phát triển mới. Chỉ khi cùng nhìn về một hướng, đoàn kết, thống nhất trong suy nghĩ lẫn hành động, mỗi người xem mình là thành viên của cùng một đại gia đình TPHCM, thì chúng ta mới kết nối và tạo nên sức mạnh.

Tôi mong từng cán bộ, đảng viên của thành phố phải thật sự thấm nhuần phương châm phải “dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm”. Từng người phải nhận thức và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, suy nghĩ và hành động vì nhân dân, vì sự phát triển của thành phố và đất nước nhiều hơn.

Muốn vậy, chúng ta phải chịu khó kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp, phải gần dân, sát dân hơn. Từ đó, chúng ta tìm tòi những giải pháp khả thi và quyết liệt hành động, dám nghĩ, biết làm và dũng cảm dám chịu trách nhiệm để giải quyết những việc của người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

Tất cả những yêu cầu, nhiệm vụ cũng đã được đề cập đầy đủ trong Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM trình đại hội lần này. Sau khi tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp xác đáng từ các đại biểu, chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ đề ra được hệ thống các định hướng phát triển rõ ràng, mạch lạc cho TPHCM trong nhiệm kỳ mới, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế và quyết tâm cao nhất.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Người dân nhiều lần bày tỏ mong muốn củng cố niềm tin vào bộ máy lãnh đạo thành phố. Thành ủy TPHCM sẽ làm gì để điều đó trở thành hiện thực, thưa đồng chí?

* Niềm tin không thể xây dựng bằng lời hứa, mà bằng kết quả cụ thể: một thủ tục hành chính rút ngắn thời gian, một cây cầu khánh thành đúng tiến độ, một khu nhà tạm được xóa đi để thay bằng mái ấm mới. Những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực đó chính là nền móng xây dựng niềm tin. Và tôi luôn mong người dân thẳng thắn góp ý, phản biện, đồng hành cùng thành phố.

Chất lượng giáo dục tại TPHCM ngày càng được nâng cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Nhìn về phía trước, đồng chí có niềm tin thế nào vào hành trình phát triển mới của TPHCM?

* Mọi việc còn ở phía trước, việc cần làm nhất bây giờ là cần một định hướng rõ nét và sự chung tay, góp sức của tất cả mọi người trong tổ chức thực hiện những định hướng đó. Với truyền thống anh hùng của vùng đất “Nam bộ thành đồng Tổ quốc”, trên cơ sở những việc chúng ta đã làm được, tôi có một niềm tin rất mạnh mẽ về sự phát triển của TPHCM, không chỉ là sự tăng trưởng, tìm lại được vị trí dẫn dắt, là cực tăng trưởng mà còn là một thành phố bình yên, văn minh, hiện đại và ấp áp nghĩa tình.

Tương lai không chỉ nằm trên đường kéo dài của quá khứ, tương lai tươi sáng chỉ có được từ tầm nhìn, khát vọng và sự chung sức của tất cả mọi người. Và tương lai tốt đẹp không chỉ là những khẩu hiệu, những lời hứa, mà phải bằng những kết quả cụ thể từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, để đến cuối nhiệm kỳ này chúng ta có thể cùng chung vui vì những điều mà chúng ta đã cùng góp công, góp sức để thực sự xứng đáng là cán bộ, là công dân của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

VĂN MINH - THU HƯỜNG thực hiện - Trình bày: HỮU VI