Nghị quyết 98: Hành trình xây dựng thể chế bứt phá cho TPHCM

- Chủ động dùng ngân sách cho giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo quỹ đất phục vụ TOD, ga metro, Vành đai 3, thanh toán BT đường sắt.
- UBND TP được điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch TOD khác quy chuẩn, miễn bảo đảm hạ tầng và môi trường.
- Cho phép giao dịch nhà ở, công trình quanh ga metro, đề-pô trong thời hạn dự án.
- Được giữ lại 100% nguồn thu từ quỹ đất TOD để tái đầu tư cho đường sắt và hạ tầng TOD.
- Mở rộng mạnh danh mục dự án ưu tiên, bổ sung các lĩnh vực quy mô lớn.
- Cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong 7 ngày khi có cạnh tranh.
- Ưu đãi đặc biệt: thuế, đất, thủ tục xây dựng cho dự án chiến lược.
- Ràng buộc tiến độ giải ngân, cấm chuyển nhượng.
- Nhà đầu tư lập, điều chỉnh quy hoạch; TP được quyết định chỉ tiêu đất vượt khung.
- TP được lập và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể sau khi HĐND TP thông qua; đồng thời được phép lập song song quy hoạch tổng thể, phân khu và chi tiết.
- Lập đồng thời phân khu, chi tiết; điều chỉnh quy hoạch theo thủ tục rút gọn, song song thủ tục đầu tư.
- UBND TP được chọn đơn vị lập quy hoạch; được duyệt quy hoạch chi tiết nếu khác biệt nhỏ.
- Không cần lập nhiệm vụ quy hoạch; lấy ý kiến cộng đồng 1 lần nếu lập đồng thời.
- Cho điều chỉnh quy hoạch nếu tăng hạ tầng, giảm mật độ, nâng chất lượng sống.
- Cơ chế BT mới: Thanh toán bằng đất hoặc tài sản công, không cần đấu giá.
- Thành lập FTZ đa chức năng: Sản xuất, cảng, logistics, thương mại, R&D.
- Được quyết định thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới FTZ, cập nhật trực tiếp vào quy hoạch liên quan.
- Hải quan có thẩm quyền mở rộng: Công nhận chế độ ưu tiên, lập/kết thúc hoạt động các loại kho và địa điểm giám sát trong FTZ.
- Được thu hồi đất cho các dự án trong FTZ và các dự án ưu tiên nhà đầu tư chiến lược.
- Nhà đầu tư trong KCN, KCX, khu công nghệ cao, khu công nghệ số, FTZ được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt.
- Chính sách đất đai đặc thù: Chủ tịch UBND TP được giao/cho thuê đất FTZ không qua đấu giá, đấu thầu; TP quyết định khung giá cho thuê hạ tầng.
- Đơn giản hóa mạnh thủ tục: Lập doanh nghiệp không cần dự án, miễn kiểm tra chuyên ngành, ưu đãi visa 5–10 năm cho chuyên gia và thân nhân.
- Ưu đãi đầu tư vượt trội: Thuế TNDN 10% trong 20 năm, giảm 50% trong 9 năm đối với các ngành như bán dẫn, AI; giảm 50% thuế TNCN cho nhân lực chất lượng cao; được giao dịch bằng ngoại tệ trong FTZ.
- Về cơ chế liên tỉnh: Thống nhất giao một địa phương làm cơ quan chủ quản dự án giao thông liên vùng.