Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại cũ

“TPHCM phải xử lý dứt điểm các tồn tại cũ, nếu không sẽ khiến cán bộ lo lắng, ngại làm, sợ sai”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 25-9.

Ngày 25-9, tại phường Bà Rịa, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 15 - Đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tham dự có các ĐBQH: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khoá XV; Dương Tấn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phú Mỹ.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ định hướng phát triển của thành phố sau khi hợp nhất 3 địa phương, khẳng định đây là giai đoạn TPHCM đạt quy mô lớn chưa từng có, với nhiều tiềm năng và lợi thế vượt trội.

“Quy mô kinh tế TPHCM chiếm khoảng 30% cả nước, GRDP khoảng 1/4 và tỷ lệ nộp ngân sách chiếm tới 34% trong 9 tháng đầu năm”, Bí thư Thành ủy dẫn chứng.

“Nói như vậy để bà con thấy rõ, tầm vóc của TPHCM hôm nay không chỉ là "3 trong 1", mà là "3 thành 1" – sự hợp nhất về sức mạnh, tiềm năng và khát vọng phát triển,” Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ.

Đồng chí nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ lớn nhất của người đứng đầu Thành ủy là kết nối con người, kết nối lợi thế vùng miền, huy động sức mạnh tổng hợp để đưa thành phố phát triển bền vững. Trong đó, thành phố sẽ sớm triển khai tuyến đường kết nối từ trung tâm TPHCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng về logistics, cảng biển, du lịch.

Giải quyết dứt điểm tồn đọng, tháo gỡ tâm lý “ngại làm” của cán bộ

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, việc giải quyết các tồn tại cũ là trách nhiệm đầu tiên của lãnh đạo thành phố.

“Nếu không xử lý dứt điểm, cán bộ sẽ mãi lo lắng không biết việc đã làm có đúng không, có bị xử lý hay không. Nơi này nơi khác, lúc này lúc khác, có người cũng hơi nhát tay không giải quyết, phát văn bản lên hỏi sở ngành”, đồng chí Bí thư chia sẻ.

Theo Bí thư Thành ủy, hiện nay hệ thống pháp luật đã cởi mở hơn, trao quyền nhiều hơn cho cấp tỉnh, cấp xã. Thành phố sẽ vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành để tháo gỡ các vướng mắc. Đồng thời, từng trường hợp cụ thể sẽ được rà soát, xử lý trên tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, tái định cư – những nội dung được cử tri kiến nghị nhiều – đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, nơi nào được phân quyền thì phải giải quyết hết trách nhiệm, nơi nào làm chưa được, thành phố sẽ trực tiếp tháo gỡ.

“TPHCM đã thành lập các tổ công tác, tổ đặc nhiệm xuống tận cơ sở để xử lý từng vụ việc. Chính quyền địa phương phải ưu tiên giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc, ảnh hưởng đến số đông người dân”, Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

Cần tư duy mới, cách làm mới để đạt tăng trưởng hai con số

Về định hướng phát triển, Bí thư Thành ủy cho biết TPHCM đang được Trung ương giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, như xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ… Đây là những mô hình mới, với những cơ chế mới, động lực tăng trưởng mới cho TPHCM trong tương lai.

Đồng chí khẳng định, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện có hiệu quả. Mỗi tổ chức, cá nhân phải làm tốt phần việc được giao, để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

“Nếu TPHCM không có cách tiếp cận mới, tư duy mới, kiểu làm khác đi thì sẽ khó đạt mục tiêu này”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Về tổ chức bộ máy, đồng chí thừa nhận hiện nay còn tình trạng “chạy vừa xếp hàng”, bộ máy sau hợp nhất chưa đều, số lượng việc tồn đọng lớn. Thành phố sẽ rà soát, phân công lại cán bộ, điều động từ thành phố về cơ sở để đảm bảo đội hình tốt nhất.

Kết thúc buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Lưu Quang mong cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền, tin tưởng vào những thay đổi, nỗ lực mà TPHCM đang triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo bước phát triển đột phá cho thành phố.

