Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm các cơ sở tôn giáo

Chiều 24-9, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm các cơ sở tôn giáo.

VĂN MINH

Thái Phước Trường Giuse Nguyễn Năng Tổng giám mục Tổng Giáo phận TPHCM GHPGVN Thành ủy TPHCM Dân vận Thành ủy TPHCM Mục sư Trần Lưu Quang Văn phòng Thành ủy TPHCM các cơ sở tôn giáo

