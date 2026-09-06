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Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão vào tuần sau

SGGPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển phía Nam có mưa dông mạnh trong những ngày tới.

Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão vào tuần sau
PHÚC VĂN - TAM NGUYÊN

Từ khóa

Đài Khí tượng mưa dông mạnh thời tiết hôm nay áp thấp nhiệt đới

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