Phụ huynh xếp hàng mua từng cuốn sách giáo khoa

Ngày 6-9, một ngày sau khai giảng năm học mới, phụ huynh vẫn chật vật xếp hàng mua sách giáo khoa (SGK) cho con tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM.