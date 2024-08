Bình Dương: Bắt đối tượng đập vỡ kính ô tô, nói "mày biết tao là ai không?"

Chiều 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Trần Tấn Phong (46 tuổi), ngụ khu phố 3, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.