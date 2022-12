Bình Dương: Khánh thành công trình đường và cầu tỉnh kết nối

Ngày 26-12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khánh thành công trình xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh với tổng mức đầu tư gần 370 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh..



Theo đó, công trình đường và cầu kết nối giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh có chiều dài 800,39m, phần đường dẫn phía Bình Dương dài 377,7m; phần đường dẫn phía tỉnh Tây Ninh dài 92,2m. Công trình có điểm đầu giao với đường ĐT744, thuộc khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng; điểm cuối công trình đấu nối vào dự án đường Đất Sét - Bến Củi do phía Tây Ninh làm chủ đầu tư tại lý trình Km 0+800,38, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Theo Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Bình Dương, phần cầu được xây dựng bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 3 nhịp chính có kết cấu dầm hộp đúc hẫng cân bằng và 4 nhịp dẫn bằng dầm Super T. Mặt cắt ngang 25,5m bố trí cho 6 làn xe, dải an toàn, lề bộ hành, gờ chắn bánh và lan can. Phần đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có vận tốc thiết kế 80km/giờ, riêng đoạn đường dân sinh dưới cầu được thiết kế với vận tốc 20km/ giờ. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng. Chiều rộng nền đường 28,5m bố trí cho 6 làn xe, dải phân cách giữa, dải an toàn và lề đường. Riêng đoạn bố trí đường cong quay đầu xe chui dưới cầu nền đường rộng 37m.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành, cho biết, tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh xác định việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông là một trong các khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội. Với mong muốn sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, nhưng quá trình thực hiện dự án đã gặp nhiều khó khăn, như khó khăn trong tìm nguồn vật liệu, giá nguyên vật liệu không ổn định, thi công trong điều kiện giãn cách, phòng chống dịch Covid-19, dù vậy đã được các đơn vị liên quan chung tay tháo gỡ để công trình hoàn thành, đảm bảo các điều kiện nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng.