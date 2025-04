Bình Dương: Khống chế người đàn ông mang 2 khẩu súng khống chế đôi nam nữ trong phòng trọ

Sáng 8-4, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã khống chế thành công một đối tượng mang theo hai khẩu súng, đe dọa đôi nam nữ rồi cố thủ trong phòng trọ tại phường Hưng Định, TP Thuận An.

Phương tiện của lực lượng chức năng tại khu vực xảy ra vụ việc

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin ban đầu về vụ việc. Theo đó, đối tượng là Lê Thành Vinh (SN 1997, quê Bạc Liêu, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Vinh điều khiển xe mô tô đến phòng trọ của chị K. (SN 1998, hiện đang tạm trú cùng bạn trai tại một phòng trọ ở khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định), sau đó dùng hai khẩu súng xông vào khống chế cả hai người trong phòng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Đối tượng Lê Thành Vinh tại cơ quan công an

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức thuyết phục đối tượng thả người.

Sau gần 2 giờ vận động bất thành, đến khoảng 9 giờ, lực lượng chức năng đã sử dụng trái nổ hơi cay để khống chế đối tượng. Cả hai nạn nhân được giải cứu an toàn, không có ai bị thương trong quá trình xử lý vụ việc.

Hai khẩu súng đối tượng sử dụng khống chế chị K. và bạn trai

Hiện Lê Thành Vinh đã bị bắt giữ. Công an đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời giám định hai khẩu súng để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của hung khí.

XUÂN TRUNG