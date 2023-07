Bình Dương: Một công nhân tử vong khi rơi từ mái tôn trong xưởng gỗ

Chiều 6-7, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân anh N.T.T. (49 tuổi, quê Thanh Hóa) rơi từ mái nhà của một xưởng gỗ ở đường Vĩnh Phú 27, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An xuống đất tử vong.

Theo điều tra ban đầu, xưởng gỗ trên đang dừng hoạt động để xây, sửa một số hạng mục.

Chiều 5-7, trời mưa lớn, mái tôn bị dột nên chủ xưởng nhờ nhóm công nhân thay mái tôn mới. Trưa 6-7, khi nạn nhân đang đứng trên mái nhà để thay tôn thì bất ngờ xảy ra sự việc trên.

Nhận tin báo, công an có mặt lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để điều tra làm rõ.