Bình Phước: 2 đối tượng đột nhập vào trường mầm non trộm hơn 1 tỷ đồng

Chiều 14-3, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ra lệnh tạm giữ hình sự Trần Hoàng Ngọc (42 tuổi, thường trú xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp hơn 1 tỷ đồng, xảy ra vào ngày 27-1-2023 tại Trường Mầm non tư thục Sơn Ca (phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài).

Theo hồ sơ, sau hơn 1 tháng vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã xác định nghi can là Trần Hoàng Ngọc và đồng bọn là Lê Cẩm Hoàng (33 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Cụ thể, ngày 26-1, cả 2 hẹn nhau tại thành phố Đồng Xoài để đi trộm. Sau đó, Hoàng dùng xe gắn máy chở Ngọc đến cổng Trường MN Sơn Ca, còn Hoàng chờ ở ngoài. Sau khi trộm được tiền, cả 2 chia nhau tiêu xài. Đại diện Trường MN Sơn Ca đã đến công an trình báo mất trộm 1 tỷ 50 triệu đồng.

Ngày 23-2, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra, xác định Trần Hoàng Ngọc và Lê Cẩm Hoàng là 2 nghi can gây ra vụ trộm, nhưng thời điểm này, Hoàng đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giam vì gây ra một vụ trộm khác tại tỉnh này, còn Ngọc đang lẩn trốn. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Phước xác định Ngọc đang trốn ở tỉnh Cà Mau nên đã vận động ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi cùng đồng bọn.