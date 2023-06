Bình Phước: Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh mất 1 chân bên lô cao su

Ngày 14-6, thông tin từ Công an huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị mất 1 chân bên cạnh lô cao su trên địa bàn.

Theo Công an huyện Lộc Ninh, đến nay đã xác minh được danh tính người mẹ của bé trai. Trước đó, ngày 13-6, từ nguồn tin cấp báo qua điện thoại của người dân, Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước đã khẩn trương vào cuộc điều tra, khám xét. Chỉ vài tiếng sau, công an đã xác định danh tính mẹ bé trai là chị P.T.K.D., 17 tuổi, thường trú huyện Bù Gia Mập.

Qua xác minh ban đầu từ sản phụ D., bé trai được sinh vào sáng 12-6 tại một bãi đất trống vắng vẻ (chưa xác định vị trí). Sau khi sinh, do sức khỏe của sản phụ không tốt nên đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Về thi thể đứa bé bị mất chân hiện đang được tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục lấy lời khai của người liên quan.

Vào chiều 13-6, người dân địa phương đi chăn bò qua lô cao su thuộc ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh thì phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại một bụi cỏ ven đường mòn. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể là bé trai sơ sinh, bị mất gần hết một chân phải, trên người dính nhiều bùn đất. Khu vực phát hiện thi thể là lô cao su vắng người qua lại, có một lối mòn đi ngang.