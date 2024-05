Bình Phước: Phát hiện thi thể mất 1 chân đang phân hủy

Ngày 21-5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập và các đơn vị liên quan đang điều tra làm rõ vụ một thi thể không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy.

Hiện trường người dân phát hiện thi thể

Trước đó, một số người dân đi làm rẫy ở thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, hoảng hốt khi phát hiện một thi thể người trong bụi cỏ gần khu dân cư đã phân hủy nên liền gọi điện báo cho cơ quan công an.

Video hiện trường người dân phát hiện thi thể người

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Công an huyện Bù Gia Mập có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong đã lâu, thi thể đang trong quá trình phân hủy, đáng chú ý thi thể nạn nhân mất 1 chân bên trái và mất xương bàn tay.

BÙI LIÊM