Bình Thuận: Khởi tố 4 vụ án hình sự, bắt tạm giam 12 bị can do khai thác vàng trái phép

Liên quan đến vụ khai thác vàng trái phép quy mô lớn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố 4 vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can, ra lệnh tạm giam 12 bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can.