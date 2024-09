Bộ Công an kỷ niệm 40 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12

Ngày 9-9, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ gặp mặt Kỷ niệm 40 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 (ngày 9-9-1984 – 9-9-2024) và Chuyên án ĐN10.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ gặp mặt

Buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 79 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND), những trang sử vàng truyền thống mang tên Kế hoạch CM12 và Chuyên án ĐN10.

Kế hoạch CM12 do đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) chỉ đạo thực hiện nhằm chống lại tổ chức phản động lưu vong “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Kế hoạch CM12 (Kế hoạch) được thực hiện từ tháng 9-1981 đến 9-1984. Trung tâm chỉ huy của Kế hoạch được đặt tại Hòn Đá Bạc, thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Nhà trưng bày chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12

Nhờ sự mưu trí sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt của cơ quan an ninh, sử dụng chiến thuật “tương kế tựu kế, dùng địch để đánh địch”, cùng sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, kế hoạch phản gián đã kết thúc thắng lợi. Trong giai đoạn tiếp nối của Kế hoạch CM12, Chuyên án ĐN10 đã diễn ra tại Đồng Nai, là chuyên án riêng trong Kế hoạch CM12 nhằm đón lõng các toán biệt kích đổ bộ vào Đồng Nai theo đường biển và theo hướng Campuchia.

Suốt thời gian thực hiện Kế hoạch CM12 và Chuyên án ĐN10, nhiều cán bộ chiến sĩ (CAND) đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, đấu trí từng phút, từng giờ với âm mưu của kẻ địch, lập được những chiến công to lớn. Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công của các tập thể, cá nhân, Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ, 2 tập thể: Đơn vị K4/2 và Đại đội Cảnh sát đặc biệt, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã khẳng định: Thắng lợi của Kế hoạch CM12 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam. Qua đó, thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo của lực lượng an ninh trong cuộc đấu mưu, đọ trí đầy nguy hiểm cũng như khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đấu tranh quyết liệt, sự sáng tạo và trình độ nghiệp vụ của lực lượng CAND. Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các nhân chứng lịch sử đã làm nên chiến công vẻ vang, rất đỗi tự hào của thời kỳ lịch sử đặc biệt.

Phát huy bài học, kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Kế hoạch CM12 và Chuyên án ĐN10, lực lượng CAND ngày càng hoàn thiện và trưởng thành về tư duy, biện pháp công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực toàn diện; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

TẤN THÁI