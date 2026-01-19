Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia THPT

Ngày 19-1, Bộ GD-ĐT công bố danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026; đồng thời, công bố đề thi chính thức và đáp án các môn của kỳ thi trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 được tổ chức trong 2 ngày 25 và 26-12-2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024-2025.

Theo công bố của Bộ GD-ĐT, thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3-2026) nếu đạt các mức điểm sau: môn Toán từ 26 điểm trở lên; môn Vật lý từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25 điểm trở lên; môn Tin học từ 24,79 điểm trở lên.

Thí sinh xem kết quả chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 của TPHCM tại đây

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, các thí sinh dự thi ở 13 môn học. Số lượng thí sinh từng môn cụ thể như sau: Toán: 679; Vật lý: 676; Hóa học: 662; Sinh học: 678; Tin học: 642; Ngữ văn: 709; Địa lý: 682; Tiếng Anh: 689; Tiếng Nga: 98; Tiếng Pháp: 248; Tiếng Trung Quốc: 197; Tiếng Nhật: 117. Kỳ thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi với 421 phòng thi. Bộ GD-ĐT đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi.

Tin liên quan TPHCM: 567 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026

LÂM NGUYÊN