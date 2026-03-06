Khai trương Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu robot, trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng

Ngày 6-3, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH KuKa Việt Nam tổ chức khai trương Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu và các đại biểu tham quan trung tâm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trung tâm được xây dựng theo mô hình sản xuất linh hoạt và thông minh gồm các trạm robot công nghiệp tích hợp cùng robot di động tự hành (Autonomous Mobile Robot - AMR) và hệ thống giám sát vận hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mô hình này cho phép mô phỏng quy trình vận hành của một nhà máy thông minh ngay trong môi trường đào tạo. Nhờ đó, sinh viên, giảng viên có thể trực tiếp quan sát và thực hành các quy trình tự động hóa, từ lập trình robot, tích hợp hệ thống sản xuất cho đến phân tích dữ liệu vận hành bằng các công cụ AI.

Các đại biểu cắt băng khai trương trung tâm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh việc tài trợ thiết bị, KuKa Việt Nam cử chuyên gia tham gia đào tạo giảng viên, hỗ trợ giảng dạy, tổ chức workshop, seminar, cuộc thi mô phỏng robot và các hoạt động học thuật liên quan, nâng cấp thiết bị hiện đại hàng năm.

Sau khi đi vào hoạt động, Trường Đại học Bách khoa bố trí nhân lực và xây dựng chương trình đào tạo phù hợp để khai thác hiệu quả trung tâm, hướng tới mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh.

Trung tâm được thành lập nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025–2030 giữa Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và Công ty TNHH KuKa Việt Nam, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực robot công nghiệp, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh.

Trung tâm được trang bị thiết bị hiện đại góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và khả năng ứng dụng công nghệ của sinh viên, giảng viên vào thực tiễn sản xuất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cho biết, trung tâm được kỳ vọng trở thành không gian để sinh viên tiếp cận, trải nghiệm công nghệ robot và tự động hóa hiện đại ngay từ khi còn trên giảng đường; đồng thời là nền tảng thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất. Đây cũng là môi trường để triển khai hiệu quả mô hình hợp tác “ba nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Dự kiến, trung tâm sẽ đào tạo hàng trăm sinh viên mỗi năm, đồng thời trở thành không gian mở cho các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Tin liên quan Hợp tác xây dựng Trung tâm robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo

XUÂN QUỲNH