Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành các hạng mục sân bay Long Thành trước tháng 6-2026

Sáng 10-1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa một số hạng mục trọng điểm tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra một số hạng mục trọng điểm sân bay Long Thành

Kiểm tra khu vực dự án thành phần 4, công trình nhà ga bảo dưỡng của VAECO và Vietjet, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị thi công tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, tận dụng tối đa thời gian, nhân lực và thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là các hạng mục phải hoàn thành trước tháng 6-2026, sẵn sàng phục vụ hoạt động khai thác của sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác tặng quà, động viên công nhân, kỹ sư làm việc tại công trường sân bay Long Thành

Tiếp đó, đoàn công tác đã di chuyển đến dự án thành phần 3, kiểm tra khu vực bồn chứa nhiên liệu tại sân đỗ trước nhà ga, đồng thời khảo sát tổng thể nhà ga hành khách sân bay.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tiếp tục duy trì nhịp độ thi công cao, đồng bộ giữa các hạng mục, bảo đảm sự thống nhất về kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, công trường sân bay Long Thành không chỉ cần nhanh mà còn phải đẹp, xanh, sạch. Mỗi hạng mục hoàn thành phải đạt chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, xứng đáng là một cảng hàng không quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn 5 sao khi đi vào vận hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cùng đoàn công tác khảo sát một số công trình bên trong dự án sân bay lớn nhất cả nước

Liên quan đến hệ thống giao thông kết nối, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, cùng với việc hoàn thiện các hạng mục trong sân bay, cần đặc biệt quan tâm đến mạng lưới giao thông bên ngoài để bảo đảm khả năng kết nối thuận lợi, thông suốt.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, toàn bộ các gói thầu tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đang được tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường, với tinh thần cao độ “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “3 ca, 4 kíp”, thi công xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ. Các liên danh nhà thầu đã huy động gần 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, hơn 3.000 thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công. Mục tiêu cao nhất là đưa sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 6-2026.

PHÚ NGÂN