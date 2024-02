Bộ Y tế khuyến cáo các nguyên tắc an toàn thực phẩm trong ngày Tết Nguyên đán

Ngày 9-2, Bộ Y tế đã thông tin về công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thực phẩm và khuyến cáo người tiêu dùng việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế nêu rõ, dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thường tăng lên gấp nhiều lần, chủ yếu là các loại thịt, bánh mứt kẹo, đồ uống… Do đó, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng và địa phương tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, cũng như phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Các thực phẩm, món ăn trong ngày tết cần được nấu chín và ăn trong vòng 4 giờ sau khi nấu xong

Về nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với người dân trong việc bảo quản, chế biến thực phẩm ngày tết, đòi hỏi thực hiện ăn chín, uống sôi. Thực phẩm nấu xong không để quá 4 giờ mới ăn. Hơn nữa, các gia đình không nên làm nhiều thực phẩm, món ăn, để ăn từ ngày này sang ngày khác. Lúc đó dù chúng ta có bảo quản để lạnh thì thực phẩm vẫn bị ảnh hưởng đến chất lượng và sự an toàn.

Ông Nguyễn Hùng Long cũng chỉ rõ, đối với thực phẩm mua sẵn, chúng ta cần lưu ý về nhãn mác đầy đủ và tuân thủ theo hướng dẫn về vận chuyển, bảo quản của người sản xuất. Đối với việc sử dụng thực phẩm và đồ uống, mỗi người dân và gia đình nên cố gắng làm sao sử dụng vừa đủ, vừa phải chứ không nên sử dụng quá nhiều, gây ảnh hưởng sức khỏe.

NGUYỄN QUỐC