Bóng cười gây nhiều hiểm họa, Bộ Y tế đề nghị quản lý chặt sản xuất, kinh doanh khí N2O

Sử dụng bóng cười chứa khí N2O đặc biệt nguy hiểm khi dùng chung với một số ma túy, làm mất kiểm soát năng lực hành vi, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội.

Bộ Y tế vừa có cảnh báo về mối nguy hại của việc sử dụng sử dụng bóng cười có chứa khí Nitơ Oxit (N2O) sau khi nhận được báo cáo của một số địa phương về tình trạng mua bán, sử dụng bóng cười tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke, khu vui chơi giải trí có chiều hướng gia tăng.

Bộ Y tế nêu rõ, N2O là hóa chất được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: trong công nghiệp (sản xuất pin mặt trời, kỹ thuật hàn, cắt, thiết bị phân tích...); trong y tế để gây mê, an thần, giảm đau trong lĩnh vực nha khoa, sản khoa, thể thao.. và trong thực phẩm là một phụ gia được phép sử dụng theo danh mục của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex).

Riêng đối với lĩnh vực thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30-8-2019 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm, trong đó N2O là một phụ gia thực phẩm có chức năng làm chất khí đẩy chất tạo bọt, chất khí bao gói, chất chống oxy hóa được phép sử dụng trong một số loại thực phẩm, như: sữa lên men, cream, quả tươi gọt vỏ, cắt miếng, mì sợi… phù hợp với quy định của Codex.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, báo cáo của các cơ quan chức năng cho thấy, việc lạm dụng, sử dụng không đúng mục đích khí N2O trong vui chơi, giải trí (sử dụng bóng cười) khi hít vào cơ thể, có thể gây ra các rối loạn, như: Cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi lại loạng choạng, gây ra rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tim mạch, hạ huyết áp, thiếu máu lên não. Sử dụng bóng cười chứa khí N2O còn đặc biệt nguy hiểm khi dùng chung với một số ma túy, làm mất kiểm soát năng lực hành vi, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội.

Để an toàn cho sức khỏe và đảm bảo an ninh, an toàn cho xã hội, Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng N2O đúng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, sử dụng sai mục đích đối với khí N2O. Đồng thời tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông đến người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại, hậu quả của việc lạm dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định, nguyên tắc sử dụng phụ gia thực phẩm, không được lạm dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O.