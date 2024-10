Cà Mau: 1 học sinh chết đuối khi qua sông bằng phà tự chế

Ảnh minh hoạ

Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, C. được mẹ đưa đến nhà một người anh bà con (hiện đang học cấp 3) để đi học. Khi đưa C. qua sông bằng phà tự chế (làm bằng phi nhựa hoặc các miếng xốp, phía trên đóng ván gỗ) thì người mẹ về nhà.

Sau khi người anh tắm xong, gọi C. cùng đến trường thì không thấy. Người này chạy đến nhà C. tìm cũng không gặp. Nghi C. lúc xuống phà tự chế và rơi xuống sông nên mọi người tập trung tìm kiếm. Sau đó, phát hiện thi thể C. nổi lên mặt nước, cách vị trí phà tự chế hơn 10m, trên người vẫn còn đeo chiếc cặp đi học.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, gia đình em C. thuộc diện khó khăn của xã. Cha em C. bỏ nhà ra đi từ khi em còn trong bụng mẹ, hai mẹ con C. hiện sống cùng ông bà ngoại.

Ông Lê Hoàng Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Bằng cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cử người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Trước mắt, huyện đã hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng, xã hỗ trợ 1 triệu đồng, đồng thời vận động hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

TẤN THÁI