Cà Mau: Bé trai 5 tuổi đuối nước thương tâm

Chiều 26-9, thông tin từ UBND xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến cháu N.H.V. (5 tuổi, ngụ ấp Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển) tử vong.

Theo UBND xã Phan Ngọc Hiển, khoảng 9 giờ cùng ngày, bà Tuyết Thị Xuyến (gần nhà nạn nhân) đang ở phía sau nhà thì phát hiện có em bé đang nằm dưới mé sông nên truy hô. Lúc mọi người chạy đến thì phát hiện cháu N.H.V. nằm bất động dưới nước, không còn thở. Mọi người tiến hành sơ cấp cứu nhưng V. đã tử vong.

Lãnh đạo xã Phan Ngọc Hiển thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. ẢNH: THANH CHÍNH

Khi nhận được tin báo, Công an xã Phan Ngọc Hiển đã phân công lực lượng đến hiện trường tiếp nhận, xác minh vụ việc. Qua làm việc, gia đình cháu V. không yêu cầu gì đến cơ quan pháp luật, cho rằng cái chết của cháu V. do sự cố đuối nước ngoài ý muốn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Phan Ngọc Hiển đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình vượt qua khó khăn.

TẤN THÁI