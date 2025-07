Cà Mau: Em ruột đâm chết anh trai

Tối 8-7, thông tin từ Công an phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người hiếu kỳ đến xem. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Phan Văn Lộc (31 tuổi, ngụ hẻm Lương Văn Ty, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 5, phường An Xuyên) nghe tiếng đập đồ trong nhà nên vào xem.

Lúc này, giữa Lộc và Phan Văn P. (33 tuổi, anh ruột của Lộc) xảy ra cự cãi. Trong lúc mâu thuẫn, Lộc mở cửa tủ lấy dao, còn P. lấy ghế xông vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Lộc lấy dao đâm vào ngực P. khiến người này tử vong.

Sau khi gây án, Lộc đến công an phường An Xuyên đầu thú. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

TẤN THÁI