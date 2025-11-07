Cà Mau: Vườn Quốc gia U Minh Hạ phát hành 2.600 vé câu cá không đúng quy định

Ngày 7-11, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý thu, chi nguồn kinh phí dịch vụ câu cá giai đoạn 2023–2024 tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Khu hành chính Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Theo kết luận, đơn vị này đã phát hành 2.600 vé câu cá tự in nhưng không đăng ký với cơ quan thuế, không thông báo phát hành theo quy định. Sau khi bán hơn 2.530 vé, đơn vị mới in vé điện tử và lưu trữ phục hồi vé tự in, chưa đúng thời điểm lập vé theo quy định tại Nghị định 123/2000/NĐ-CP.

Hành vi trên đã bị Phòng Thanh tra, kiểm tra số 2 (thuộc Chi cục Thuế khu vực XX, nay là Cục Thuế tỉnh Cà Mau) lập biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm ông Trần Công Hoằng, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, với vai trò người đứng đầu để xảy ra vi phạm trong việc lập, quản lý, sử dụng vé (hóa đơn) và công tác hạch toán, kế toán nguồn thu chưa đúng thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Một số khoản chi chưa đảm bảo đầy đủ hồ sơ, chứng từ kèm theo có hợp đồng chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm giữa các bên. Quy chế chi tiêu nội bộ cũng sử dụng văn bản không phù hợp, chưa quy định rõ mức trích lập các quỹ.

Ngoài ông Hoằng, Thanh tra tỉnh cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến các vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

TẤN THÁI