Ca sĩ Kiey xuất hiện tại Quảng trường Thời đại, giới thiệu hình ảnh nghệ sĩ Việt đa năng

Kiey đón “tin vui” đầu năm 2024

Debut (ra mắt) vào giữa năm 2023, Kiey (tên thật Vưu Tuấn Kiệt) được nhiều khán giả chú ý với vai trò ca sĩ. Trước đó, anh nổi tiếng với hình ảnh doanh nhân nhưng có đam mê nghệ thuật. Sau hơn 8 năm âm thầm theo đuổi âm nhạc, tự sáng tác, hòa âm phối khí cho các album nhạc ngoại, Kiey mong muốn sẽ sự bùng nổ hơn trong năm 2024 với những sáng tác mới. Cụ thể, anh đang quá trình hoàn thiện album thứ ba trong sự nghiệp, đồng thời mở rộng thêm việc sáng tác những ca khúc tiếng Việt mang màu sắc quốc tế để giới thiệu ra bên ngoài.

Đầu năm 2024, Kiey chính thức cho ra mắt MV White boy I sat next to on the plane nằm trong album thứ 3 sắp sửa trình làng. Với thế mạnh là sáng tác những ca khúc mang màu sắc electronic - pop và ảnh hưởng từ âm nhạc US-UK, ca khúc mới của Kiey gây chú ý. Ở nước ngoài, ca khúc này được phát hành trên nhiều nền tảng âm nhạc, được nhiều tờ báo lớn của Anh chia sẻ và dành lời khen. Đáng chú ý, mới đây, hình ảnh của dự án White boy I sat next to on the plane đã được xuất hiện tại Quảng trường Thời đại và Kiey được giới thiệu là một nghệ sĩ tài năng đến Việt Nam. Theo đó, đoạn clip giới thiệu Kiey cùng nhiều keyword: “Songwriter - Producer - Singer - Artist from Vietnam” và hình ảnh đầy tính nghệ thuật trong MV vừa ra mắt.

Hình ảnh của Kiey tại Quảng thời Thời đại ở Mỹ

Kiey chia sẻ: “Tôi bất ngờ khi lần đầu tiên hình ảnh và dự án mới vừa ra mắt của mình lại được lựa chọn để xuất hiện ở một nơi nổi tiếng như Quảng trường Thời đại. Tôi xem điều này như món quà năm mới mà mọi người đã ưu ái, dành sự yêu thương và ủng hộ mình và sản phẩm White boy I sat next to on the plane. Kể từ lúc tập sáng tác những ca khúc nhạc ngoại đầu tiên cho đến khi ra mắt với hình ảnh một nghệ sĩ, Kiey luôn mong muốn sự sáng tạo trong âm nhạc của mình đến gần với mọi người. Tôi biết những ca khúc, album đã ra mắt “kén” khán giả Việt Nam, vì hầu hết đều là sáng tác tiếng Anh, chất liệu cũng không theo trend… Nhưng tôi tin “mưa dầm thấm lâu”, khi mọi người đã dần quen, hiểu về những ca từ tôi chọn lọc để viết thì sẽ có sự yêu thích riêng”.

Trước Kiey, showbiz Việt đã từng có rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng được vinh danh và giới thiệu trên Quảng trường Thời đại như Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh, Suboi, Văn Mai Hương, Bích Phương… Tuy nhiên, đây đều là những nghệ sĩ nữ đã có hoạt động nhiều năm và có dấu ấn đậm nét trong làng giải trí.

Ca sĩ Kiey là một nghệ sĩ đa năng

Năm ngoái, Kiey từng ra debut bằng MV Mê Cung, cũng là ca khúc tiếng Việt đầu tiên tự sáng tác. Năm 2019, Kiey ra mắt album đầu tiên Night to myself với 12 ca khúc, trong đó có 2 MV được thực hiện là: Drunk black cat (tháng 9-2019) và Piccadilly (tháng 10-2020). Năm 2022, anh tiếp tục chinh phục những thử thách mới khi thực hiện album thứ hai: Sunday Sanctuary, gồm 12 ca khúc và có tới 4 bài hát trong số đó được thực hiện MV. Toàn bộ các ca khúc trong album 1 và 2 đều do anh tự sáng tác, mang hơi hướng Âu Mỹ với phong cách Electro-pop chủ đạo.

TIỂU TÂN