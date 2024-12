Mỹ Tâm, Hoàng Dũng "cháy" hết mình trên sân khấu Hò Dô 2024

Hàng ngàn khán giả đến với Hozo Super Fest 2024

Tối 14-12, tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (Quận 1, TPHCM), đêm diễn thứ 2 Hozo Super Fest thuộc khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM – HOZO (Hò Dô) 2024 diễn ra vô cùng thành công, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả thành phố.

Điểm nhấn của đêm nhạc là màn trình diễn bùng nổ của ca sĩ Mỹ Tâm khi lần đầu đến với Hò Dô. Cùng ban nhạc Hoài Sa, cô khiến hàng ngàn khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vô cùng hào hứng. Khi vừa cất giọng với ca khúc hit Giấc mơ tình yêu, hàng ngàn khán giả đã hòa giọng cùng tạo nên một bản ca vang, đầy sức sống tuổi trẻ.

Không dừng lại đó, các màn hòa ca đồng thanh của ca sĩ – khán giả tiếp nối cho những “bản hit quốc dân” của Mỹ Tâm là Giấc mơ tình yêu, Vì em tất cả, Yêu dại khờ, Nơi mình dừng chân, Vì em quá yêu anh, Người hãy quên em đi...

Mỹ Tâm “slay hết cỡ” cùng với âm nhạc trên sân khấu Hò Dô 2024

Hàng ngàn khán giả hòa giọng theo loạt “bản hit quốc dân” cùng Mỹ Tâm

Video Mỹ Tâm hát "Giấc mơ tình yêu"

Trước Mỹ Tâm, “chàng thơ” Hoàng Dũng xuất hiện trên sân khấu nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Anh mang đến 5 bản hit Đôi mươi, Nàng thơ, Chẳng nói nên lời, La bàn, Bữa tiệc của giác quan.

Hoàng Dũng như đưa khán giả vào một không gian âm nhạc để kết nối với những cảm xúc sâu thẳm mà đôi khi không thể diễn đạt thành lời.

Hoàng Dũng lần đầu mang "Nàng thơ” lên sân khấu Hò Dô 2024

Video Hoàng Dũng hát "Nàng thơ”

Một đại diện khác của Việt Nam là nữ ca sĩ Vũ Thanh Vân cũng đến với sân khấu Hò Dô 2024. Cô trình diễn những ca khúc của mình với năng lượng, hình ảnh trẻ trung.

Vũ Thanh Vân

Bên cạnh các nghệ sĩ Việt Nam, là nhiều nghệ sĩ khách mời quốc tế đặc biệt. Mở đầu đêm thứ 2 là ban nhạc ANIROCKS từ Nhật Bản. Đây là nhóm nhạc từng gây ấn tượng trên sân khấu tài năng của Hò Dô 2023 khi kết hợp âm nhạc của mình với đàn nhị và những giai điệu mạnh mẽ của rock.

Đêm nay, ANIROCKS tiếp tục mang đến phong cách âm nhạc đậm chất sáng tạo với các ca khúc: Blue bird, Red dust white blade, Akuma no ko… Những âm thanh uyển chuyển hòa quyện vào từng giai điệu, không chỉ mang đến sự mới lạ mà còn gợi lên hơi thở văn hóa Nhật Bản tinh tế. Những hình ảnh anime sống động được ANIROCKS dệt nên thông qua từng nhịp trống, hoà quyện cùng thanh âm guitar điện mạnh mẽ tạo nên phong cách độc quyền.

ANIROCKS

Nối tiếp hành trình đưa khán giả cùng hoà mình vào không khí âm nhạc đa sắc màu, ca sĩ A.Train đến từ Hàn Quốc mang đến những ca khúc làm nên tên tuổi của mình như Hurt, What should i do mama, Something beautiful…

Ca sĩ A.Train đội nón lá Việt Nam

Không gian âm nhạc tiếp nối trở nên sâu lắng hơn với những ca khúc pop đầy quyến rũ và thấm đẫm sự hoài niệm của nữ nghệ sĩ Greta.

Những sáng tác của cô được xây dựng trên nền tảng là những thanh âm synthesizer, tiếng trống điện tử mạnh mẽ và những giai điệu được hòa thanh tinh tế. Điều này thấy rõ qua loạt ca khúc Promise, First weeks, Nicht allein, Forever...

Nghệ sĩ Greta

Khác với sự nữ tính của Greta, ban nhạc The Big Day lại khuấy động sân khấu bằng những màn trình diễn sôi động. Những chàng trai đến từ Scotland chiêu đãi hàng ngàn khán giả với phần biểu diễn live ấn tượng thông qua giai điệu của các ca khúc: Back to business, Bad things, Diamonds & Pearls…

Tiếp đó, ban nhạc từ Nhật Bản - Psychic Fever với năng lượng trẻ trung, phong cách chuyên nghiệp và âm nhạc hợp xu hướng khi mang đến loạt ca khúc: Talk to me nice, Up and down, Highlights…

Ban nhạc Psychic Fever

Trong đêm thứ 2, màn “Love cam” (tạm dịch camera tình yêu) nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ phía khán giả. Mọi người tự nhiên thể hiện tình cảm của mình với người thân, người yêu, bạn bè khi cùng nhau có mặt trong không gian đại nhạc hội lớn của thành phố.

