Cải tạo tuyến đường sắt vào Nhà máy xe lửa Dĩ An

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương phản hồi kiến nghị của cử tri về việc nâng cấp tuyến đường sắt và hành lang an toàn đường sắt qua địa bàn TP Dĩ An.

Theo đó, căn cứ kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia hàng năm, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thực hiện bảo dưỡng để khắc phục tình trạng xuống cấp tại đoạn tuyến đường sắt nêu trên, nhưng chưa khắc phục được tình trạng ngập úng.

Để khắc phục triệt để, Bộ GTVT đã chấp thuận cho Cục Đường sắt và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa đường sắt từ Km0+00 - Km1+500, tuyến đường sắt vào Nhà máy xe lửa Dĩ An.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương gửi phản ánh, kiến nghị của cử tri trên địa bàn về việc tuyến đường sắt từ Công ty Toa xe lửa Dĩ An đi qua địa bàn phường Dĩ An, TP Dĩ An không có hệ thống thoát nước, thường xuyên xảy ra ngập úng vào mùa mưa, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.