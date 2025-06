Nỗ lực cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà

Tổ Công tác 5013 xem xét tháo gỡ một dự án nhà ở của Bộ Quốc phòng. Ảnh: ĐỖ TRÀ GIANG

Khi lỗi không phải của người mua nhà

168 căn hộ tại dự án Dvela (Quận 7) đã được Tổ 5013 tháo gỡ để cấp giấy chứng nhận

Anh Trần Văn Vinh, một cư dân tại chung cư Tín Phong, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (tên thương mại là Chung cư 12 view) cho biết, anh mua căn hộ tại đây đã thanh toán đầy đủ và chuyển vào ở gần 10 năm nay nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cho căn hộ vẫn không thấy đâu, dù đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư xúc tiến thủ tục liên quan. Đó cũng là tình trạng chung của chủ nhân gần 400 căn hộ tại chung cư này. Nguyên nhân là dự án có sai phạm khi xây dựng và có tranh chấp giữa chủ đầu tư với một đơn vị mua lại một phần dự án.

Theo tài liệu chúng tôi có được, dự án Chung cư Tín Phong do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Tín Phong làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 19.472m2, trong đó có gần 10.000m2 đất ở, quy mô 2 block chung cư A,B; số lượng 408 căn hộ, chiều cao 18 tầng. Trong quá trình thi công cũng như đưa vào sử dụng dự án có nhiều sai phạm, tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân cũng như giữa chủ đầu tư với đơn vị chuyển nhượng lại, khiến công tác cấp giấy chứng nhận kéo dài.

Cụ thể, chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần tiện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp… Tranh chấp giữa CTCP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (đơn vị mua lại mua lại 387 căn hộ và đã chuyển nhượng bàn giao cho khách hàng 387 căn hộ) khiến hai bên "dắt nhau ra tòa" trong thời gian dài... Tất cả những vấn đề trên khiến công tác cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà bị dậm chân tại chỗ.

Tại buổi làm việc mới đây với Tổ 5013, ông Lê Hồng Dưỡng, Giám đốc pháp lý Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết, việc khắc phục các sai phạm đến nay cơ bản đã thực hiện xong. Việc khởi kiện ra tòa của Công ty Tín Phong đối Công ty Hưng Thịnh, ông Dưỡng cho biết đến thời điểm này tòa đã đình chỉ vụ án do hai bên đã tự thỏa thuận xong; với mức xử phạt 275 triệu đồng, phía Hưng Thịnh sẽ thu xếp để đóng phạt… Trên tinh thần đó, Công ty Hưng Thịnh mong muốn các thành viên Tổ 5013 xem xét để cấp giấy chứng nhận cho các khách hàng mua nhà do Công ty Hưng Thịnh ký hợp đồng.

Sau khi nghe các thành viên Tổ 5013 phát biểu ý kiến, Giám đốc Sở NN-MT Thành phố Nguyễn Toàn Thắng, kiêm Tổ trưởng Tổ Công Tác 5013, kết luận, trước mắt đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người dân mua nhà. Còn những sai phạm mà chủ đầu tư chưa khắc phục thì buộc có văn bản cam kết khắc phục và thời gian khắc phục.

Một dự án căn hộ vừa được tháo gỡ cấp giấy chứng nhận

Hay Chung cư K26 được UBND TPHCM ban hành quyết định vào năm 2004 giao đất cho Ban Dự án 98 (Bộ Quốc phòng) để đầu tư xây dựng khu nhà ở Chung cư K26 phục vụ di dời, tái định cư các hộ gia đình quân đội thuộc phạm vi sân bay Tân Sơn Nhất và các hộ gia đình ở trong doanh trại các đơn vị quân đội tại TPHCM. Từ năm 2009, chủ đầu tư đã bàn giao 640 căn hộ cho cư dân nhưng đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận. Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, đây là một dự án đặc thù, do đó, Tổ công tác sẽ xem xét giải quyết theo quy định, nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Tổ liên ngành của UBND TPHCM và Bộ Quốc phòng xem xét giải quyết… để sớm cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Ông Thân Thế Hùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, cho rằng hầu hết các thành viên Tổ Công tác 5013 trong quá trình xem xét các dự án đều trên tinh thần “tháo gỡ vướng mắc” theo hướng có lợi nhất để người dân sớm được cấp giấy chứng nhận. “Tuy nhiên chúng tôi phải yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình, như đầu tư, bàn giao đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo quy hoạch; thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi cơ quan có thẩm quyền có quyết định… Cách làm việc như vậy vừa giải quyết nhanh quyền lợi chính đáng cho người dân cũng vừa ràng buộc chủ đầu tư sau này”, ông Thân Thế Hùng chia sẻ.

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Trên thực tế, nhiều dự án bị “treo” giấy chứng nhận do nhiều nguyên nhân khách quan, khiến quyền lợi của người mua nhà bị ảnh hưởng, có những lúc tưởng như không bao giờ có “hồi kết”. Mới đây, gần 800 căn hộ tại Dự án Chung cư Garden Gate (số 8 Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận) và Dự án The Tresor (ở Bến Vân Đồn, quận 4) đã được được Tổ 5013 tháo gỡ để cấp giấy chứng nhận theo quy định. Tại dự án Garden Gate, chủ đầu tư là CTCP Nova Festival đã hoàn thành hầu hết các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm cả việc nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ từ năm 2017. Nguyên nhân là do công tác rà soát lại nghĩa vụ tài chính của dự án.

Đối với dự án The Tresor, gồm 476 căn hộ, 239 căn officetel và 7 căn thương mại, việc tháo gỡ vướng mắc được thực hiện theo Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định 76/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế đặc thù xử lý các dự án vướng thanh tra, kiểm tra, bản án. Dự án đã hoàn tất xây dựng và nghiệm thu theo đúng quy định. Ông Phan Ngọc Bảo Ân, Tổng Giám đốc Nova Phúc Nguyên, cho biết việc chậm cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà do nhiều nguyên nhân khách quan. Do đó, khi vướng mắc được tháo gỡ, cả chủ đầu tư và người mua nhà đều rất vui mừng.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sau khi thành lập và đi vào hoạt động, với những kết quả đạt được, Tổ Công tác 5013 đã được các doanh nghiệp bất động sản, các tổ chức và người dân ghi nhận. Đồng thời, được các cơ quan thông tấn, báo chí đánh giá là “bước đi chiến lược của Thành phố nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng để thúc đẩy sự hồi phục và phát triển của thị trường bất động sản”.

Ông Nguyễn Toàn Thắng chia sẻ thêm, bên cạnh niềm vui của doanh nghiệp khi dự án được cấp giấy chứng nhận, “cái được” rất lớn khác mà Tổ công tác đã mang lại là niềm tin của doanh nghiệp, của người dân đối với công tác quản lý đất đai được tăng lên; ngoài ra, khi quyền sở hữu bất động sản được “chính danh” thì người dân, doanh nghiệp sẽ đưa vào khai thác, thế chấp vay vốn… từ đó, góp phần không nhỏ để phát triển kinh tế - xã hội cho TPHCM nói riêng và đất nước nói chung. Tuy nhiên, để tiếp tục xứng đáng với lòng tin và sự ghi nhận của xã hội, công tác tháo gỡ khó khăn để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án cần nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là từ các thành viên của Tổ công tác.

ĐỖ TRÀ GIANG