Cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, tài xế lúng túng giờ cao điểm

SGGPO

Chiều 26-8, lực lượng chức năng bắt đầu cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1, hướng từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 ra đường Phạm Văn Đồng.

THANH CHIÊU

