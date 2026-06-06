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Cận cảnh kho xưởng làm giả hơn 23.000 đôi dép thương hiệu lớn vừa bị triệt phá

SGGPO

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn tại xã Phú Hòa Đông.

MẠNH THẮNG

Từ khóa

hàng giả đường dây sản xuất dép giả Công an TPHCM

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