Cảnh báo dịch than tăng do ăn thịt trâu, bò bệnh chết

Bộ Y tế cho biết, bệnh than là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm của các loài động vật máu nóng (gia súc, động vật hoang dã) có thể lây truyền từ động vật sang người qua việc tiếp xúc, giết mổ, ăn thịt gia súc; đặc biệt là trâu, bò, ngựa bị bệnh chết hoặc tiếp xúc với môi trường, đất có vi khuẩn than. Những người mắc bệnh chủ yếu ở thể da, thường lành tính và hiếm khi lây trực tiếp từ người sang người.

Qua giám sát dịch bệnh truyền nhiễm, trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể da với 13 người mắc và tất cả trường hợp mắc bệnh đang được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế, chưa có trường hợp tử vong. Điều tra, xét nghiệm đã phát hiện ra vi khuẩn than có trong mẫu thịt trâu, bò bệnh chết và mẫu đất thu thập tại các hộ gia đình giết mổ trâu, bò bệnh chết.

Bộ Y tế nhận định, các ca bệnh than trên người mới ghi nhận ở huyện Tủa Chùa đều ở những khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch than trước đây. Các trường hợp mắc này liên quan tới việc tham gia giết mổ và ăn thịt trâu, bò chết do bệnh than. Hiện tại có 119 người liên quan tới ổ dịch (người tham gia giết mổ, ăn thịt trâu, bò ốm chết) đã được lập danh sách, theo dõi sức khỏe và hiện tại sức khỏe ổn định.

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, bệnh than thường lưu hành ở các tỉnh miền núi phía Bắc, bao gồm Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Giang và vẫn ghi nhận rải rác một số trường hợp mắc bệnh than trên người. Trung bình giai đoạn 2016-2022, toàn quốc ghi nhận 7 ca/năm và không có ca tử vong. Do đó, so với trung bình số mắc 5 năm gần đây, bệnh than hiện đang có dấu hiệu gia tăng tại khu vực miền núi phía Bắc.

Trong đó nguyên nhân chủ yếu do mầm bệnh tồn tại lâu dài trong môi trường dẫn đến nguy cơ tiếp tục lây lan cho đàn gia súc và từ đó làm tăng nguy cơ lây sang người; nhận thức của người dân về các biện pháp phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa cao.

Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Điện Biên và các tỉnh miền núi phía Bắc có ổ dịch than trước đây tăng cường công tác phòng chống dịch trong thời gian tới.