Cảnh báo lũ ở Bắc bộ, mưa dông lốc ở Trung và Nam bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay 27-7, khả năng cao sẽ xuất hiện lũ trên các sông ở khu vực Bắc bộ, trong khi đó, Trung và Nam bộ có khả năng mưa lớn kèm dông lốc.