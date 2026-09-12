Cập nhật vị trí áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm 12-9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đớ, mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.