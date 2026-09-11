Dự báo: Bắc bộ se lạnh, Trung bộ và Nam bộ tiếp tục mưa to

Sáng 11-9, Hà Nội chuyển se lạnh đến mát do không khí lạnh đầu mùa tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc. Nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc ghi nhận nhiệt độ dưới 19 độ C, có nơi chỉ 15-16 độ C.