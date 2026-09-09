Cụ bà nhặt ve chai trả lại 19 món nữ trang bằng vàng

Trong lúc nhặt ve chai mưu sinh, bà Nguyễn Thị Mùi, 78 tuổi, phát hiện một bao giấy chứa 19 món nữ trang bằng vàng trong thùng rác, gồm 15 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và 1 mặt dây chuyền.