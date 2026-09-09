Quốc lộ 51 qua TP Đồng Nai: Áp lực giao thông gia tăng

Từ tháng 3-2026, TP Đồng Nai triển khai sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 51. Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm so với kế hoạch, khiến tuyến quốc lộ vốn chịu áp lực giao thông lớn nay càng quá tải.