Cấp thiết sửa chữa Quốc lộ 51

Quốc lộ 51 dài gần 73km, là tuyến giao thông huyết mạch của vùng Đông Nam bộ kết nối TPHCM với các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, đã bị xuống cấp nhiều năm nay do lưu lượng xe quá đông, nhất là khi Công CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) ngừng thu phí, bàn giao lại cho Cục Đường bộ Việt Nam. Trên toàn tuyến có rất nhiều đoạn mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông (ATGT) và khiến người dân rất bức xúc.

Xuống cấp nghiêm trọng

Quốc lộ 51 qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chiều dài từ Km37+500 đến Km73+600, trong đó đoạn tại nút giao với đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (thuộc thị xã Phú Mỹ) với mặt đường bê tông nhựa xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, rạn nứt và ổ gà dày đặc, vạch sơn phân làn phai mờ. Nhưng đến nay, mặt đường vẫn chưa được sửa chữa, dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng với số người chết, bị thương nhiều nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quốc lộ 51 đoạn qua TP Biên Hòa hư hỏng nặng. Ảnh: NÔNG NGÂN

Anh Đinh Văn Thành, tài xế xe khách tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu chia sẻ, mấy năm nay, đường xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Dù đã tạm dừng thu phí nhưng tình trạng kẹt xe diễn ra thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm. Hiện mặt đường hư hỏng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tại nạn giao thông, nhất là các nút giao với các khu công nghiệp, chỉ cần một vụ tai nạn là tuyến đường kẹt cả giờ đồng hồ.

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2024, Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện sửa chữa mặt đường đến km42+700 và kế hoạch năm 2025 sửa chữa đến km46+580 với kinh phí rất thấp nên chỉ đảm bảo dặm vá ổ gà. Tỉnh đã nhiều lần đề nghị Bộ GTVT khảo sát thực tế để có kế hoạch sửa chữa toàn diện mặt đường và đến gần cuối tháng 9-2024 mới được chấp thuận.

Còn tại Đồng Nai, mặt đường xuống cấp nặng hơn và kéo dài hơn 30km từ TP Biên Hòa đến huyện Long Thành, nhất là đoạn quanh cổng 11 qua địa phận phường Phước Tân, TP Biên Hòa chi chít ổ gà to tướng gây mất ATGT, mùa mưa nước đọng thành vũng trở thành cái “bẫy” người đi đường. Nguyên nhân cũng do lưu lượng phương tiện lưu thông cao (hiện lưu lượng xe là 60.500 lượt xe/ngày đêm, gấp 7-8 lần so với thiết kế), trọng tải lại lớn làm đường mau hỏng, trong khi nguồn kinh phí có hạn nên công tác duy tu, bảo dưỡng chỉ ở mức cầm chừng. Theo ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc BVEC, chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 51, trong thời gian quản lý, đơn vị thường xuyên duy tu sửa chữa các điểm hư hỏng với kinh phí duy tu hàng năm khoảng 11 tỷ đồng nhưng tuyến đường nhiều năm bị quá tải, đòi hỏi nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng rất lớn.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty BVEC làm chủ đầu tư và trong một thời gian dài do đơn vị này quản lý. Từ ngày 1-2-2023, BVEC đã bàn giao tuyến cho Khu Quản lý đường bộ IV thực hiện công tác quản lý, bảo quản công trình. Khu Quản lý đường bộ IV đã triển khai nhiều hạng mục để hạn chế phát sinh hư hỏng tuyến đường nhưng gần đây, do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn kéo dài làm cho tình trạng sình lún, ổ gà, hằn lún sâu cục bộ, mất ATGT gia tăng.

Để kịp thời sửa chữa các hư hỏng phát sinh nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 51, Cục Đường bộ đã kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận triển khai khắc phục bước 1 đoạn Km4+800 - Km41+500 với kinh phí dự kiến 15,7 tỷ đồng và trình Bộ GTVT xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm cơ sở ban hành lệnh xây dựng dự án khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, hiện đề xuất khắc phục tình trạng hư hỏng trên quốc lộ 51 đã được Bộ GTVT chấp thuận nên đơn vị sẽ triển khai thi công trước ngày 8-10-2024, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2024. Khu Quản lý đường bộ IV cũng phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo Cục Đường bộ bổ sung, chấp thuận đầu tư trong kế hoạch năm 2025 với kinh phí 51 tỷ đồng để tập trung sửa chữa các vị trí xung yếu hư hỏng nền, mặt đường, các vị trí vạch sơn mòn mờ và thoát nước cục bộ để đảm bảo những hư hỏng trên tuyến quốc lộ 51 cơ bản được sửa chữa, thuận tiện cho các phương tiện đi lại, đảm bảo ATGT.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên quốc lộ 51 qua địa bàn Đồng Nai xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người, 21 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2023, tăng 22 vụ tai nạn giao thông). Tính riêng tháng 9-2024, quốc lộ 51 qua địa bàn có 8 vụ tai nạn giao thông, khiến 6 người chết, 2 người bị thương. Để bảo đảm ATGT trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế về các hư hỏng mặt đường, hệ thống vạch sơn mòn mờ và các bất cập về hạ tầng giao thông và Khu Quản lý đường bộ IV khẩn trương dặm vá, sửa chữa ngay các vị trí mặt đường hư hỏng nặng.

