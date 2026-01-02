Cầu gỗ giúp hàng ngàn hộ dân Nha Trang vào trung tâm

Cầu gỗ Phú Kiểng hoạt động lại sau khi bị lũ cuốn trôi, giúp hàng ngàn hộ dân ở bên kia sông Cái vào trung tâm Nha Trang thay vì đi vòng hơn 10km.

Hiện trạng cầu gỗ Phú Kiểng nối đôi bờ sông Cái Nha Trang. Thực hiện: HIẾU GIANG

Những ngày đầu năm 2026, hàng ngàn người dân tại các tổ dân phố Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 (phường Tây Nha Trang) phần nào vơi bớt khó khăn khi cầu gỗ Phú Kiểng đã được sửa chữa, đưa vào sử dụng trở lại.

Bà Trần Thị Thu (58 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang) sau khi chở cháu đi học về, cho biết "vừa mừng vừa lo" khi đi trên cầu. Do cầu được làm bằng gỗ, trụ bê tông bên dưới đã xuống cấp, việc lưu thông qua cầu, nhất là vào ban đêm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhưng nếu không có cầu gỗ, người dân phải đi đường vòng, vậy nên ai cũng mong sớm có cây cầu kiên cố thay thế.

Cầu gỗ Phú Kiểng do ông Nguyễn Xuân Thuận, một người dân địa phương, đứng ra xây dựng từ năm 2001 để phục vụ việc đi lại và có thu phí. Gần 25 năm qua, cây cầu dài khoảng 280m, rộng 1,5m đã trở thành lối đi quen thuộc của người dân khu vực.

Ở giữa cầu được gia cố bằng các tấm ván thép rộng khoảng 1m nhằm giảm xóc cho phương tiện; phần rìa ngoài là các ván gỗ được chắp vá tạm thời. Vào giờ cao điểm, lượng người và phương tiện qua cầu đông, nhiều xe chỉ di chuyển trên phần thép gia cố buộc phải chen chúc nhau.

Trụ cầu được làm bằng gỗ kết hợp bêtông, nhiều vị trí đã hoen gỉ; lan can cầu cong vênh, đứt đoạn. Để bảo đảm tạm thời cho việc lưu thông, cầu được chằng chống thêm các thanh thép.

Mức phí được chính quyền địa phương phê duyệt từ 1.000 đến 5.000 đồng, tùy loại phương tiện. Có hàng ngàn lượt xe đi qua cầu mỗi ngày, người nào đi nhiều có thể tốn gần 20.000 đồng/ngày.

Khi có xe chạy qua, cầu rung bần bật. Từ khi đưa vào sử dụng, cây cầu nhiều lần hư hỏng. Vào mùa mưa lũ, cầu thường được tháo dỡ để bảo đảm an toàn.

Đợt mưa lũ giữa tháng 11-2025 đã cuốn trôi cầu gỗ. Hơn 1 tháng qua, người dân hai bên bờ sông muốn sang bờ bên kia phải đi đường vòng khoảng 10km, mất nhiều thời gian và công sức.

Trong thời gian chờ sửa cầu gỗ, chính quyền phường Tây Nha Trang đã bố trí ca nô và lực lượng tổ chức đưa đón hàng trăm học sinh bờ Bắc qua sông Cái đến trường học bên bờ Tây, đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn.

Chủ cầu gỗ cho hay, đợt lũ vừa qua đến quá nhanh, cầu không kịp tháo dỡ nên bị cuốn đi, thiệt hại ước hơn 1 tỷ đồng. Ông phải thuê nhân công thu gom lại các thanh thép, ván gỗ còn sử dụng được để dựng cầu tạm; phần hư hỏng được mua mới để thay, thời gian sửa chữa kéo dài hơn một tháng, đến chiều 1-1-2026 đã hoàn thành, cho xe lưu thông.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án xây dựng cầu Phú Kiểng dài hơn 270m, giao Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, cầu chính dài khoảng 200m, bề rộng 21m; tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng; dự kiến được khởi công vào quý IV-2026.

HIẾU GIANG