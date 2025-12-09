Khánh Hòa: Người dân chờ xây cầu bê tông nối đôi bờ sông Cái

Lũ cuốn trôi cầu gỗ Phú Kiểng trên sông Cái, khiến nhiều hộ dân phường Tây Nha Trang phải đi vòng hơn 10km hoặc ngồi ghe qua sông mỗi ngày.

Cầu gỗ Phú Kiểng bị lũ cuốn trôi. Thực hiện: HIẾU GIANG

Rạng sáng 9-12, em Phạm Nguyễn Minh Nhật (lớp 6 Trường THCS Cao Thắng) cùng mẹ có mặt tại bờ Bắc sông Cái để chờ ghe qua bờ Nam đi học. Mỗi chuyến ghe chở 5-8 học sinh. Tài công yêu cầu các em mặc áo phao và giữ trật tự trước khi xuất bến. Chiếc ghe do một người dân tổ Xuân Ngọc sở hữu, tạm thời phục vụ việc đưa đón học sinh và người dân trong thời gian chờ chính quyền bố trí ca nô bảo đảm an toàn.

Trước khi bị lũ cuốn trôi, cầu gỗ Phú Kiểng (rộng gần 3m, dài 350m) là lối đi lại chính của người dân ba tổ Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1 và Hòn Nghê 2 bên bờ Bắc sông Cái. Sau trận lũ lịch sử giữa tháng 11, cầu bị đánh sập, đến nay chưa thể khôi phục. Người dân muốn lên trung tâm phường phải đi vòng hơn 10km hoặc qua sông bằng ghe.

Bà Nguyễn Thị Năm (63 tuổi) cho biết vì lo ngại cho ba cháu nhỏ nên gia đình phải thuê xe ôm đưa các cháu đi đường vòng, tốn cả triệu đồng mỗi tháng. Bà mong địa phương sớm có cầu bê tông để giảm bớt khó khăn mỗi mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Xuân Thuận (63 tuổi, phường Bắc Nha Trang) là người dựng cầu gỗ Phú Kiểng 24 năm trước để phục vụ việc đi lại và thu phí duy tu. Năm nay nước lũ lên đột ngột, ông không kịp tháo cầu, hiện thuê nhân công vớt lại các thanh thép, ván gỗ… còn sử dụng được để dựng cầu tạm, dự kiến mất khoảng một tháng. “Khu vực này đã quy hoạch xây cầu bê tông. Tôi sẽ xin phép được dời cầu tạm về gần vị trí quy hoạch để người dân có đường đi tạm trong thời gian chờ cầu mới”, ông Thuận cho hay.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong thời gian chờ khôi phục lại cầu, phường đã giao bộ phận chuyên môn tham mưu, trích kinh phí thuê ca nô chở học sinh qua sông theo khung giờ cố định, bảo đảm an toàn.

Ngày 3-12, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án xây dựng cầu Phú Kiểng bằng bê tông cốt thép, dài gần 370m, tổng vốn gần 600 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư; cầu nối tổ Xuân Ngọc (bờ Bắc) với đường Lương Định Của (bờ Nam), thực hiện giai đoạn 2024-2027. Công trình nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tăng khả năng kết nối hai bờ sông Cái và mở rộng không gian đô thị phường Tây Nha Trang.

HIẾU GIANG