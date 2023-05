Chăm lo sức khỏe người lao động mùa nắng nóng

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân viên, người lao động thường xuyên làm việc trong môi trường nắng nóng, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Biện pháp phòng chống say nắng – say nóng với nhiều kiến thức hữu ích.

Ngày 5-5, tại buổi nói chuyện chuyên đề Biện pháp phòng chống say nắng – say nóng do Công ty VWS tổ chức, TS.BS. Lê Văn Nhân - Giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã chia sẻ những thông tin hữu ích, giúp người lao động có thể tự bảo vệ sức khỏe của mình cũng như đồng nghiệp, người thân khi say nắng, say nóng.

Theo BS Nhân, thời tiết nắng nóng như hiện nay luôn đe dọa sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người phải lao động trực tiếp ngoài trời như công nhân xử lý rác, thợ hồ… Ngoài lý giải nguyên nhân, BS Nhân còn đưa ra những lời khuyên để người lao động có những kiến thức cơ bản, chủ động phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng chống, xử trí một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng.

Chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận những nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết cũng như giải pháp xử lý khi bị say nắng, say nóng, chị Võ Thị Thanh Sang, nhân viên Công ty VWS cho biết, do thường xuyên làm việc trong môi trường nắng nóng nên buổi trò chuyện cùng chuyên gia y tế hôm nay thật sự bổ ích và cần thiết cho chị cũng như đồng nghiệp.

“Chúng tôi đã được trang bị những kiến thức cơ bản nhất để khi gặp sự cố liên quan đến say nắng, say nóng, mình có thể áp dụng ngay. Những thông tin này không chỉ giúp mình tự bảo vệ bản thân, mà còn có thể hỗ trợ được những người xung quanh” – chị Sang chia sẻ.

“Công ty VWS là một trong những doanh nghiệp rất quan tâm đến nhân viên, người lao động khi tổ chức những chương trình trò chuyện, tập huấn kiến thức như thế này cho họ. Nhờ đó, họ không chỉ có thể tự bảo vệ sức khỏe của mình, mà còn giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp, người thân khi chẳng may đang làm việc bị say nắng, say nóng; từ đó hỗ trợ xử lý kịp thời giúp người bệnh” – TS.BS. Lê Văn Nhân cho biết.

Là một trong những doanh nghiệp luôn đặt sức khỏe công nhân viên, người lao động lên hàng đầu, hàng năm, Công ty VWS thường xuyên tổ chức các chương trình chăm cho người lao động như khám sức khỏe – phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo con em lao động học giỏi; tổ chức các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy; nói chuyện chuyên đề, nâng cao kiến thức chăm lo sức khỏe cho người lao động