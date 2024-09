Chào đón những tác phẩm xuất sắc

Cuộc thi ảnh Đất nước ngàn hoa do Báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng nhiếp ảnh chuyên và không chuyên. Với 5 chủ đề đa dạng (Thành tựu - Cống hiến - Nước non ngàn dặm - Phát triển xanh - Vì trẻ thơ), cuộc thi đã thu hút gần 150 tác phẩm dự thi sau 15 ngày phát động.

Tác giả đăng ký gửi tác phẩm dự thi tại: sggp.org.vn/thianh50nam

Hòa quyện giữa nghệ thuật và báo chí

Theo thông tin từ nhà báo Ngô Quang Trưởng, thành viên thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, những tác phẩm được gửi đến vừa qua không chỉ đơn thuần là hình ảnh, mà còn là câu chuyện, góc nhìn riêng của các tác giả về đất nước, con người Việt Nam. Một số tác giả đã khéo léo kết hợp yếu tố nghệ thuật và thời sự báo chí, phản ánh chân thực cuộc sống. Ban tổ chức ấn tượng trước sự đa dạng về phong cách và góc chụp của các tác phẩm dự thi. Từ những bức chân dung sống động đến từng khoảnh khắc đời thường dung dị hoặc phong cảnh hùng vĩ được sáng tác bằng flycam… đều mang dấu ấn riêng vào những câu chuyện kể đa dạng cho cuộc thi.

Ảnh dự thi chủ đề 1 - Thành tựu

Trong bất kỳ cuộc thi hay sân chơi nào, người chuyên nghiệp luôn chiếm lợi thế hơn, nhưng điều này không có nghĩa sự cạnh tranh sẽ giảm đi tính công bằng nếu thể lệ kín kẽ. Một cuộc thi ảnh do cơ quan báo chí kết hợp với VAPA tổ chức có nghĩa là trong tiêu chí chấm điểm, tính chuyên nghiệp của nghệ thuật nhiếp ảnh hòa quyện với khoảnh khắc báo chí. Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: Ban giám khảo gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia, nhà báo… để đảm bảo sự hài hòa trong đánh giá giữa nghệ thuật - báo chí - khoảnh khắc đời thường; giữa góc nhìn chuyên nghiệp và cảm xúc. Chất liệu và thông điệp mà tác giả gửi gắm vào tấm ảnh sẽ gặp gỡ cái nhìn của ban giám khảo. Ban tổ chức, Ban giám khảo đưa ra nhiều thông số để tham chiếu nhằm đảm bảo kết quả cuộc thi chuẩn xác và công bằng nhất có thể.

Tôi có niềm tin rằng bằng sự rung cảm và tâm hồn, các tác giả hoàn toàn có thể bắt được những khoảnh khắc quý giá, những cảnh đẹp tuyệt vời của đất nước mà không nhất thiết phải là tay máy chuyên nghiệp, máy ảnh đắt tiền. Bằng những cảm xúc chân thật và lay động, sức sống của những bức ảnh sẽ bước ra khỏi khuôn khổ của cuộc thi để lan tỏa, truyền cảm hứng vào cuộc sống. Nhà báo NGUYỄN KHẮC VĂN

Kỳ vọng những bức ảnh đi vào đời sống

Việc chụp ảnh đang trở nên dễ dàng hơn, nhiều cuộc thi ảnh đã được tổ chức, vậy làm sao để thu hút nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn người bình thường yêu thích nhiếp ảnh tham gia? Và điều gì tạo nên sự khác biệt cho cuộc thi… là những tham số mà những người tổ chức rất đắn đo. Nhà báo Nguyễn Khắc Văn chia sẻ: “Cuộc thi ảnh Đất nước ngàn hoa có nhiều điểm khác biệt so với những cuộc thi ảnh thông thường. Điểm khác biệt đầu tiên là dành cho tất cả đối tượng yêu thích nhiếp ảnh dự thi, không phân biệt ảnh nghệ thuật, báo chí hay khoảnh khắc đời thường. Mọi người trên tay có chiếc điện thoại hay máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc nhất đều có thể gửi ảnh dự thi theo 5 chủ đề”.

Một tác phẩm dự thi chủ đề 4 - Phát triển xanh

Thể hiện sự quan tâm đến cuộc thi Đất nước ngàn hoa, nhà báo - nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An không giấu sự hào hứng với những điểm mới mẻ của một cuộc thi nhiếp ảnh do một cơ quan báo chí tổ chức. Anh Ngô Trần Hải An nói: “Điểm thú vị lớn nhất của cuộc thi là có đến 5 chủ đề khác nhau, đang thu hút nhiều thành phần tham dự từ những người trẻ, người mới chơi nhiếp ảnh đến những người đã có thâm niên trong nghề. Đây sẽ là mảnh ghép tạo nên bức tranh tổng thể trọn vẹn. Ngoài các tiêu chí về quy chuẩn kỹ thuật, những bức ảnh mạnh về cảm xúc, truyền tải câu chuyện lan tỏa cộng đồng, truyền cảm hứng sẽ được ưu tiên hàng đầu. Điều tôi kỳ vọng nhất ở cuộc thi này là sự lan tỏa cảm hứng cho giới trẻ rằng nhiếp ảnh không chỉ là sân chơi của một nhóm người. Mỗi bức ảnh hơn vạn lời nói giúp lan truyền thông điệp, câu chuyện tích cực mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy góp phần lan tỏa để những bức ảnh bước ra đời sống, vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi”.

Ngay từ đầu, những người tổ chức cuộc thi còn có mong muốn cao hơn, lớn hơn, đó là để hình thành bộ sưu tập dữ liệu ảnh có giá trị lịch sử cao. Những tác phẩm dự thi sẽ được gìn giữ cho các thế hệ mai sau về chặng đường 50 năm đất nước thống nhất và phát triển. Vì thế, ban tổ chức cuộc thi kỳ vọng tiếp tục đón nhận những hình ảnh quý giá, những khoảnh khắc giá trị từ các tác giả…

Một số thông tin quan trọng trong thể lệ cuộc thi (Toàn bộ thể lệ có trên website: sggp.org.vn/thianh50nam) Tác phẩm dự thi là ảnh đơn. Mỗi tác phẩm chỉ được tham gia 1 chủ đề. Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 5 tác phẩm cho mỗi chủ đề. Tác phẩm dự thi được sáng tác trong khoảng thời gian từ ngày 30-4-1975 đến 31-3-2025, là tác phẩm chưa từng đoạt giải thưởng tại bất kỳ cuộc thi nào do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức, bảo trợ. Với những tác phẩm ảnh giấy, do tác giả hoặc thân nhân tác giả gửi bản gốc hoặc chụp lại tác phẩm, thì người gửi tác phẩm dự thi chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan tới bản quyền. Ban tổ chức sẽ liên hệ với tác giả có tác phẩm thuộc tốp 35 tác phẩm đoạt giải thưởng, tốp 20 tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc nhất được trao Chứng nhận của VAPA và các tác phẩm được chọn triển lãm khác để xác thực về thông tin này. Tác phẩm bám sát nội dung từng chủ đề, nội dung phản ánh không được trái với thuần phong mỹ tục, không đi ngược với lợi ích quốc gia, dân tộc, không vi phạm các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan và quy định khác của pháp luật. Tác phẩm không được sáng tác dựa trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI). Tác phẩm không được chắp ghép, thêm, bớt, làm sai lệch thực tế để thay đổi nội dung hiện thực trong ảnh (trừ ảnh ghép thuộc thể loại Panorama). Chú thích rõ nội dung tác phẩm, tối đa 150 từ. Dung lượng mỗi tác phẩm dưới 5MB. Độ phân giải tác phẩm 300 dpi, chiều dài nhất của file tối thiểu 3.000 pixel. Định dạng tác phẩm là .jpg Tác phẩm không bo viền, không chú thích và không có chữ ký trên tác phẩm. Tác phẩm có dấu hiệu nhận dạng tác giả sẽ bị loại trực tiếp mà Ban Tổ chức không phải thông báo. Tác giả đăng ký gửi tác phẩm dự thi tại website: sggp.org.vn/thianh50nam Thời gian nhận tác phẩm kéo dài đến 11 giờ 30 ngày 1-4-2025. BAN TỔ CHỨC

MINH NGUYỆT - HẢI DUY