Cháy chợ hàng cũ gần biên giới An Giang, hơn 280 ki-ốt bị thiêu rụi

Đến trưa 31-12, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an tỉnh An Giang vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) làm hơn 280 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi.

Thông tin ban đầu cho biết, lửa phát sinh tại một ki-ốt bán quần áo trong chợ vào lúc 6 giờ 30. Phát hiện có cháy, người dân buôn bán trong chợ hô hoán, cùng với lực lượng chữa cháy tại chỗ dùng nước dập lửa nhưng bất thành.

Khói từ đám cháy bốc cao hàng chục mét



Do trong chợ có nhiều vật liệu dễ cháy (quần áo, bao bì…) nên lửa bùng phát rất nhanh và lan ra nhiều ki-ốt xung quanh. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Châu Đốc thuộc Phòng PC07, Công an tỉnh An Giang nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án dập lửa; hỗ trợ tiểu thương di dời hàng hóa, tài sản đến nơi an toàn.

Người dân hiếu kỳ đứng xe cảnh sát chữa cháy tại chợ



Đến gần 10 giờ cùng ngày, cảnh sát khống chế được đám cháy. Tại hiện trường, khoảng 285 ki-ốt (mỗi ki-ốt rộng khoảng 20-30m2), cùng rất nhiều hàng hóa bị cháy rụi.

Theo lãnh đạo UBND TP Châu Đốc (An Giang), rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Địa phương đang thống kê tài sản bị thiệt hại, ước tính con số rất lớn, do thời điểm cận Tết, tiểu thương nhập hàng về nhiều.

Rất nhiều hàng hóa trong chợ bị cháy rụi



Chợ Long Châu nổi tiếng bậc nhất vùng biên giới Tây Nam với nhiều mặt hàng thời trang, mỹ phẩm đã qua sử dụng nhập từ nước ngoài về. Hơn 20 năm hoạt động, khu chợ này dần trở thành địa chỉ quen thuộc của dân săn hàng hiệu giá rẻ. Những năm gần đây, các tiểu thương trong chợ còn buôn bán thêm quần áo may sẵn trong nước. Hàng hóa chợ này chủ yếu là quần, áo, giày, dép, dây nịt, nón… Theo các tiểu thương kinh doanh tại chợ, chợ Châu Long được người dân địa phương quen gọi là chợ “sida”.

LÊ QUỐC - HOÀNG TUẤN