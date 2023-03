Cháy cơ sở tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc và công ty liền kề ở quận 12

Khoảng 2 giờ ngày 2-3, ngọn lửa bùng cháy ở cơ sở chuyên tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc và công ty liền kề ở quận 12. Do bên trong cơ sở này chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngày 2-3, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ cháy ở cơ sở chuyên tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc và công ty liền kề cơ sở này trên địa bàn.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở cơ sở chuyên tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc và công ty liền kề ở đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Người dân dùng nước, bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành công.

Do bên trong cơ sở này chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều hộ dân sinh sống bên cạnh lo sợ ngọn lửa bùng cháy lan sang nên di chuyển ra bên ngoài.

Nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Gò Vấp; Đội CC-CNCH Khu vực 3 có mặt phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 12 đến hiện trường dập lửa.

Đến 3 giờ 25 cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản ở cơ sở tái chế mỡ bò và công ty liền kề bị thiêu rụi.