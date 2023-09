Cháy cửa hàng xe máy ở Bình Dương

Sáng 22-9, một đám cháy đã xảy ra tại cửa hàng xe máy Kim Nhật Phát trên đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo đó, đám cháy được phát hiện vào khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, sau đó bùng lên thành đám cháy lớn trên diện tích khoảng 200m2. Một số người dân cho biết, đã nghe tiếng nổ lớn từ đám cháy nhưng cửa hàng đóng cửa nên không thể dập lửa ngay từ ban đầu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Thuận An, KCN VSIP đã điều động 8 phượng tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại vật chất đang được thống kê.

Được biết, tài sản cứu được có giá trị khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.