Chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1, tài xế xe tải bị tước bằng lái

Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Long An cho biết, đã truy tìm được và mời làm việc với tài xế lái xe tải chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An.