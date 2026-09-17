Cháy nhà ở phường Chợ Lớn, 2 người tử vong

Khoảng 1 giờ 25 sáng nay (17-9), người dân phát hiện lửa bùng lên tại 1 căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TPHCM. Người dân xung quanh nỗ lực dập lửa đồng thời báo với cơ quan chức năng.